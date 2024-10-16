Риелтор предрекла падение цен на новостройки в Москве и Подмосковье

Учитывая ситуацию на рынке жилой недвижимости в Москве и Подмосковье, цены на жилье будут снижаться.

Такой прогноз в беседе с РИАМО дала руководитель агентства недвижимости «PRO обмен» Екатерина Никитина.

«Однако новостройки будут дешеветь неравномерно и очень плавно — в пределах 1% в месяц. То есть до конца года средняя стоимость первичной недвижимости на столичном рынке скорректируется не более чем на 2,5-3%. Надеяться на резкое падение не стоит», — отметила Никитина.

При этом, по ее словам, стоит помнить, что столичный рынок новостроек разнообразен. У одних застройщиков большая часть квартир распродана, в то время как у других, наоборот, растет процент нереализованных объектов. Снижать цены будут именно последние, заключила эксперт.

Согласно статистике, которую предоставила «Газете.Ru» пресс-служба компании Яндекс Недвижимость, самые дешевые новые квартиры в сентябре среди городов-миллионников продавались в Перми, Воронеже, Уфе и Самаре.

Приобрести студию на первичном рынке Самары можно в среднем за 3,5 млн рублей, в Перми — за 3,6 млн, а в Уфе — за 3,8 млн рублей.

Самые дорогие квартиры в новостройках продаются в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.