Ремонт в жилье стал источником стресса для большинства россиян

Большинство россиян (82%), принявших участие в недавнем исследовании, признались, что для них ремонт в квартире стал источником сильного стресса, а в каждом третьем случае (33%) приводил к ссорам с близкими.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на опрос сервиса по поиску специалистов «Профи».

Почти половина опрошенных (45%) испытывали сложности с осуществлением контроля за подрядчиками, а 38% переживали из-за непредвиденных поломок или дефектов. В числе других причин стресса участники отметили превышение бюджета и несоответствие материалов заявленным характеристикам.

При этом 15% респондентов заявили, что сделали ремонт без значительных эмоциональных потрясений, грамотно спланировав процесс.

Ранее стало известно, что, согласно исследованию, за год выросла доля россиян, решивших завершить ремонт дома после окончания летнего сезона, — с 69 до 76%.