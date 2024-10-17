Названы преимущества покупки квартиры в рассрочку

В России наблюдается рост интереса к рассрочке со стороны покупателей квартир. О ее плюсах этой осенью рассказало издание Life.

В частности, по словам старшего управляющего партнера юридической компании PG Partners Петра Гусятникова, рассрочка может быть беспроцентной, то есть никакой переплаты в итоге не будет, или же под процент — по аналогии с банковским кредитом.

Как отмечается, если предлагается рассрочка под определенный процент, он ниже, чем в среднем по рынку. По словам ведущего юриста компании «Легис Веритас» Дианы Суворовой, основным преимуществом рассрочки от застройщика является доступность. Покупателю не нужно сразу вносить всю сумму, достаточно первоначального взноса, подчеркнула она.

Владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский назвал оптимизацию трат без использования ипотеки главным плюсом рассрочки.

Эксперты отмечают, что одним из существенных минусов рассрочки является короткий срок. Чаще всего он составляет от одного года до четырех лет. Кроме того, специалисты подчеркивают, что в основном рассрочка предлагается на строящиеся объекты или уже построенные, но на первичном рынке, то есть от застройщика. На вторичном рынке такие случаи встречаются крайне редко.

Ранее издание «МК» со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС) сообщило, что в период с 7 по 13 октября средняя ставка по ипотеке на квартиры на первичном рынке в России достигла 23,08%.