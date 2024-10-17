Россияне стали чаще покупать жилье на эмоциях, во многом спонтанно. К такому выводу пришли аналитики девелоперской компании ССК, которые провели опрос среди граждан, его результаты опубликовала «Газета.Ru».

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В компании отметили, что среди россиян растет тренд на эмоции, который выражается в том, что при покупке жилья они стали ставить на первый план не такие критерии, как локация, стоимость, достаточная удаленность от промзоны или грамотная планировка, а, например, необычный архитектурный облик дома или возможность ежедневно наблюдать красивые закаты из окна.

По данным аналитиков ССК, в пользу наличия фитнес-клуба внутри жилого комплекса проголосовали чуть более 20 процентов респондентов, тогда как внешний облик дома заинтересовал более 35 процентов. Важность красивых закатов из окна отметила половина потенциальных покупателей, тогда как маленькое количество квартир на этаже волнует ровно половину опрошенных. Кроме того, для 69 процентов россиян значимым критерием служит наличие точек общепита рядом, 60 процентов обращают внимание на близость парков. В то же время за наличие детского сада и школы проголосовали только 39 процентов респондентов, а за медицинский центр — 43,6 процента при условии, что тот будет круглосуточным.

Специалисты объяснили полученные результаты в том числе тем, что запросы у населения растут. Нынешние покупатели все больше ценят не только комфорт и развитую инфраструктуру, но и эстетику, красивую визуальную составляющую, уникальность предложения. Так, в Москве большим спросом пользуются жилые комплексы с арт-объектами на территории. Другой фактор, напрямую влияющий на «спонтанные» покупки — высокие ставки по ипотеке. «Люди устали ждать, когда ставка опустится: жить в новой собственной квартире хочется уже сейчас, причем жить с удовольствием», — подытожили в компании.

Днем ранее стало известно, что стоимость аренды квартир в Москве с июня выросла на треть.