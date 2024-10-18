Российский Единый реестр проблемных объектов сократился на 150 домов

Количество проблемных объектов в Едином реестре сократилось на 150 штук.

Об этом сообщил замминистра строительства РФ Никита Стасишин по итогам селекторного совещания с регионами.

"Всего за 2024 год количество проблемных объектов в Едином реестре сократилось на 150 штук, с начала года 15 регионов полностью исключили проблемные объекты из реестра", - приводит слова Стасишина пресс-служба Минстроя РФ.

В Минстрое и контрольных органах вопрос нарушения сроков ввода многоквартирных домов находится на особом контроле, отметили в министерстве. Работа по восстановлению прав граждан - участников строительства проводилась как с привлечением федерального финансирования, так и с использованием региональных механизмов.

Отдельное внимание в ходе совещания уделили прогнозному вводу многоквартирного жилья по итогам 2024 года. В подавляющем большинстве субъектов граждане получают ключи согласно установленным в договорах срокам, а застройщики выполняют свои обязательства, говорится в сообщении Минстроя.