ДОМ.РФ и "Авито" объявили о старте работы над запуском электронной ипотеки

Банк ДОМ.РФ и "Авито" договорились о работе над запуском электронной ипотеки без посещения офиса банка.

Соглашение было подписано в рамках форума Finopolis-2024.

"Цифровые платформы в последние годы стали популярной площадкой для покупок. С помощью наших сервисов и технологий мы предлагаем пользователям "Авито" клиентский путь оформления ипотеки, который позволит провести такую значимую сделку, как покупка недвижимости, бесшовно - без посещения банка и за несколько минут", - сказал заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

В ипотечном сервисе "Авито Недвижимости" заемщики смогут выбрать банк в качестве кредитора и подать заявку на ипотеку для покупки квартиры, жилого дома, а также выбрать в едином окне земельный участок и подрядчика. Кредитная документация подписывается онлайн на стороне банка - с помощью электронной подписи. Регистрация сделки в Росреестре также пройдет дистанционно.

Сотрудничество с Банком ДОМ.РФ позволит сформировать новый пользовательский опыт, когда подача заявки на кредит становится еще более доступной, прокомментировал управляющий директор "Авито" Влад Федулов.