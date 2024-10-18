Эксперт спрогнозировал снижение цен на «первичку» в Москве

Цены на новостройки в Москве до конца года снизятся еще на 5–10% от текущего предложения, считает гендиректор «Центрального Департамента Недвижимости» (ЦДН) Анатолий Пысин.

Его слова приводит «Лента.ру».

«Отдельные объекты могут подешеветь на 20–30%, но это коснется тех вариантов, цены на которые были искусственно повышены в период ажиотажного спроса перед закрытием программы льготной ипотеки», — добавил эксперт.

«Вторичка» на рынке столичной недвижимости к январю может подешеветь на порядка 5%, прогнозирует Пысин. При этом цены на не самые ликвидные лоты могут опуститься вплоть до 15%.

В 2025-м стоимость недвижимости снова начнет расти, отыгрывая падения последних месяцев текущего года, отметил аналитик. В долгосрочной перспективе жилье всегда дорожает, резюмировал он.

После отмены льготной ипотеки на новостройки спрос на малогабаритное жилье в Москве рухнул на 30%. Покупатели сместили фокус в сторону «двушек» и «трешек».