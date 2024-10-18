В Сибири на 11% выросли темпы выполнения программы капремонта

Годовая программа капитального ремонта многоквартирных жилых домов в Сибирском федеральном округе (СФО) выполнена на 35% за девять месяцев 2024 года, что на 11% выше показателя2023 года за аналогичный период.

Об этом сообщил заместитель полномочного представителя президента России в СФО Вадим Головко на совещании о реализации программ капитального ремонта многоквартирных домов в регионах Сибири.

"За девять месяцев 2024 года в среднем по округу программа капитального ремонта выполнена на 35%. Это лучше, чем в прошлом году на 11%, но такие темпы не всегда нас устраивают и не должны нас устраивать", - подчеркнул он.

Заместитель полпреда уточнил, что с реализацией программы наиболее успешно справляются власти Красноярского края, Республики Хакасия и Тува. В этих регионах исполнение годового плана составляет от 60% до 100%. Головко отметил, что руководству других сибирских регионов необходимо детально разобраться в причинах медленной реализации программы и принять необходимые меры для активизации работ. Финансирование на капремонт на данный момент предусмотрено в размере 50 млрд рублей - эти средства уже находятся на счетах региональных операторов и спецсчетах граждан.

По словам Головко, зачастую проблемы носят организационный характер. В частности, поздние поиск подрядчиков и заключение контрактов. Например, в Республике Алтай и Кузбассе, где такие проблемы стали системными, контрактами подтверждено менее половины объемов работ, запланированных на 2024 год. Кроме того, наблюдается низкий интерес подрядчиков к конкурсам на проведение капитального ремонта в связи с непривлекательными условиями. Проблему предлагается решить повышением начальной стоимости контрактов.