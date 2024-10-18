Банк ДОМ.РФ не видит признаков ипотечного пузыря на рынке недвижимости

Признаков так называемого ипотечного пузыря на рынке недвижимости России не наблюдается. Об этом в интервью ТАСС на полях форума Finopolis сообщил председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко.

Ипотечный "пузырь" - ситуация на рынке ипотеки, при которой быстрые темпы роста ипотечного кредитования приводят к тому, что заемщики не могут вернуть кредит.

"Мы точно не видим "пузыря" на рынке недвижимости или ипотеки. Не было волны спекулятивного спроса. В большинстве люди покупали недвижимость для удовлетворения текущей жилищной потребности, для проживания. Мы также видели значимый рост и номинальных, и реальных доходов населения, что также оказывало поддержку рынку", - отметил Федорко.

По его словам, в целом рынок недвижимости России вернулся к показателям двух-трехлетней давности, когда льготные программы только запускались.