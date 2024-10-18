Подсчитано количество премиального жилья в Москве

По итогам третьего квартала 2024 года объем предложений жилья премиум-класса в «старой» Москве достиг 16 процентов от общего объема предложения. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование девелоперской компании Tekta Group.

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Так, объем предложения квартир премиум-класса составило 470 тысяч квадратных метров от общего объема в 2,9 миллиона. Максимума показатель достиг в сентябре, когда доля премиального жилья составила 17 процентов от предложения (509 тысяч квадратных метров). В начале осени объем премиальных объектов увеличился на 1,6 процента по отношению к августу и на три процента по отношению к тому же месяцу прошлого года. Доля бизнес-класса за год выросла с 49 до 51 процента.

Аналитики связали рост доли лотов премиум-класса с общим увеличением объема первичного рынка жилья, который за год вырос на 9,7 процента за год. Кроме того, тенденцию объяснили интересом москвичей к высококачественному жилью.

В сегменте премиум-класса также наблюдается увеличение площади квартир, рассказала коммерческий директор Tekta Group Елизавета Севастьянова. За год средняя площадь квартиры выросла до 109,7 квадратного метра, на 3,5 процента.

В бизнес-классе, в свою очередь, общая площадь сократилась на 3,9 процента, с 62,1 квадратного метра до 59,6. Эксперты считают причиной такой тенденции ограниченную покупательскую способность и усложнение доступа к ипотечному кредитованию.

Исследование было проведено в октябре.

Спрос на элитное жилье в столице, по данным агентства недвижимости DolgovPro, в сентябре вырос на 127 процентов по отношению к прошлому месяцу. Количество сделок выросло практически в два раза. В первом месяце осени было зарегистрировано 50 сделок, месяцем ранее — 22.