Банк ДОМ.РФ запустил ипотеку на ИЖС по QR-коду на загородные дома

Банк ДОМ.РФ и выставка загородных домов "Малоэтажная страна" запустили ипотеку по QR-коду на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), которая не требует заполнения анкеты и предоставления документов.

Об этом сообщил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков на форуме Finopolis.

"Банк ДОМ.РФ и "Малоэтажная страна" запустили ипотеку по QR-коду на ИЖС на крупнейшем строительном агрегаторе m-strana.ru", - сказал он.

Для оформления кредита на сайте нужно выбрать параметры дома и отсканировать QR-код, после чего поступит комплексное решение банка по доступным ипотечным продуктам. Сведения о заемщике банку приходят автоматически из цифрового профиля на "Госуслугах".

На сайте агрегатора можно рассчитать полную стоимость стройки исходя из выбранного проекта дома, его площади, этажности, материалов, строительной компании и поселка, а также воспользоваться калькулятором для выбора параметров кредита в зависимости от уровня доходов и размера ежемесячных платежей, уточнил Косяков.

Остальные процедуры по оформлению кредита также можно осуществить онлайн - от подписания кредитной документации до регистрации сделки в Росреестре, добавили в банке.