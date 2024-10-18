Градостроительный потенциал проектов КРТ превышает 230 млн кв. м

Градостроительный потенциал проектов комплексного развития территорий (КРТ) составляет более 230 млн кв. м недвижимости на территории РФ.

Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Всего в проработке сегодня находится 1 303 территории общей площадью 30,8 тыс. га с градпотенциалом порядка 233,7 млн кв. м, из них 168,2 млн кв. м жилой площади", - процитировали его в сообщении на сайте правительства РФ.

Сейчас принято 630 решений о КРТ, более 120 из которых - только с начала 2024 года, говорится в сообщении правительства.

Утверждено также 292 документа по планировке территорий, что позволяет определить их инвестиционную привлекательность, в том числе и объемы строительства жилья и инфраструктуры.

Первый замминистра строительства и ЖКХ Александр Ломакин добавил, что в активной стадии реализации в 77 регионах России находится 755 территорий площадью 17,6 тыс. га.