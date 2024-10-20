Cнизился спрос на ипотеку на рынке новостроек крупнейших городов России

Спрос на ипотеку на рынке новостроек России за период с января по сентябрь текущего года снизился до 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказала ТАСС заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяна Решетникова.

"Спрос на ипотечные кредиты для покупки первичного жилья в России относительно аналогичного периода прошлого года снизился до 50-60%. При этом в первые недели октября чуда не произошло и спрос продолжает снижаться", - заявила собеседница агентства.

По данным исследования федеральной компании, за девять месяцев текущего года среди крупнейших городов России среднее количество ипотечных сделок на первичном рынке заметнее всего снизилось в Москве (-60%).

Следом идет Краснодар - -49%, затем Пермь - -37%, Челябинск и Санкт-Петербург - -31%. Как отметила Решетникова, эта динамика связана со снижением доступности ипотечных кредитов, поскольку ограничение льготных программ привело к сокращению их доступности для потенциальных покупателей. По словам собеседницы ТАСС, приобретать недвижимость по рыночной ставке готовы лишь те, кто каким-то причинам не может отложить покупку.

До этого гендиректор "Центрального Департамента Недвижимости" Анатолий Пысин заявил, что цены на новостройки в Москве до конца года снизятся еще на 5–10% от текущего предложения.