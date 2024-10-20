Цены на новостройки в России продолжают показывать рост

Стоимость новостроек на 18 крупнейших региональных рынках России в середине октября достигла 175,5 тыс. руб. за квадратный метр. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «ЦИАН.Аналитики».

За последний месяц цены увеличились на 0,6%, тогда как в предыдущие 30 дней рост составлял 0,2%. В «Этажах» отмечают, что новостройки в России подорожали на 0,9%, до 138,7 тыс. руб. за квадратный метр.

Руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов заявил, что структура рынка недвижимости крупнейших городов меняется в пользу более дорогих проектов.

«Сейчас при прочих равных застройщикам проще согласовать проект более дорогого сегмента», — отметил эксперт.

В Москве средняя стоимость первичной недвижимости составила 377,6 тыс. руб. за квадратный метр, в Санкт-Петербурге — 256,9 тыс. руб. За месяц показатели выросли на 1,2% и 0,9% соответственно. В Нижнем Новгороде цены увеличились на 2,3%, до 203,5 тыс. руб. за квадратный метр.

Объем предложения новостроек на крупнейших региональных рынках России в середине октября снизился на 3% к сентябрю. В «Этажах» прогнозируют, что в ноябре на рынке первичной недвижимости крупнейших городов начнутся предновогодние распродажи, которые могут повысить активность покупателей на 5–7%.

В »Яндекс Недвижимости» предупреждают, что в долгосрочной перспективе на рынке сохранится тренд на снижение активности из-за действий Центробанка, направленных на охлаждение рынка.

До этого стала известна причина роста цен на новостройки в России. По словам вице-президента общественной организации «Опора России» Евгения Шлемникова, увеличение стоимости первичного жилья связано с необоснованными аппетитами застройщиков, а не с объективными факторами. Он подчеркнул, что значительная часть себестоимости жилья — внутренняя отделка — могла бы быть выполнена значительно дешевле.