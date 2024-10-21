Россияне назвали критерии комфортного жилья

Самое комфортное жилье для россиян – квартира в новостройке на 3–8 этажах площадью 70–100 квадратных метров со свежим ремонтом. Об этом сообщает портал «Банки.ру» со ссылкой на страховую компанию «Росгосстрах», которая провела исследование.

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Участники опроса отметили, что в квартире должна быть гардеробная, просторные кухня и ванная. Этажи с третьего по пятый и с пятого по восьмой являются наиболее комфортными для проживания, заявили 25% респондентов. В пользу квартир, расположенных выше 15 этажа, делают выбор 22% россиян. Лишь по 14% хотели бы жить на двух нижних или 8–14 этажах. Также опрос показал, что 39% хотят иметь жилье площадью 70–100 квадратных метров, 38% — более 100 квадратных метров.

«46% выбрали бы квартиру в новостройке с чистовой отделкой, 24% искали бы вторичку с хорошим ремонтом, а для 10% важен не только ремонт, но и наличие современной мебели», — говорится в публикации.

Ранее «Известия» со ссылкой на аналитиков «Аеон Девелопмент» и NF Group сообщили, что цена квадратного метра квартиры «под ключ» за пять лет продемонстрировала рост на 120%. На первичном рынке премиальной недвижимости столицы только 17% квартир и апартаментов предлагают с финишной отделкой, 12% — с опцией white box и оставшиеся 71% — «в бетоне».