Эксперт: перераспределение лимитов по семейной ипотеке поддержало рынок

Продажи российских застройщиков остались примерно на прежнем уровне. Об этом рассказала коммерческий директор «ОМ Девелопмент» Анна Соколова.

По ее словам, повышение размера первоначального взноса и ужесточение требований к заемщикам в рамках семейной ипотеки рядом банков не повлияли на это. Соколова подчеркнула, что перераспределение лимитов позволило в краткосрочной перспективе поддержать продажи застройщиков на прежнем уровне относительно показателей июля-августа.

«Люди, опасаясь завершения программы, стараются как можно быстрее оформить кредит, чтобы не упустить момент. Выделенных 140,1 миллиарда рублей в лучшем случае хватит на два месяца», — сказала она.

При этом Соколова добавила, что ждать существенного снижения цен на недвижимость не стоит.