ВТБ повысил ставки по своим базовым программам ипотеки

Банк ВТБ повысил ставки по своим базовым ипотечным программам на 1 п.п, теперь минимальная ставка варьируется в пределах от 25,7% до 27,4%. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ставок маркетингового агентства Marcs (есть в распоряжении ТАСС).

По данным агентства, на прошлой неделе ВТБ уже повышал ставку по ипотеке в рамках программам рефинансирования и для "вторички" - на 2,7 п.п., до 24,7-26,4%. ТАСС направил запрос в пресс-службу банка.

Ранее ТАСС сообщал, что российские банки начали массово поднимать процентные ставки по своим ипотечным программам на фоне возможного повышения ключевой ставки Банка России. Сбер, в частности, повысил ставки на 3 п.п. по всем базовым ипотечным программам. Минимальная ставка на новостройки на "Домклик" составила 24,9%, на вторичную недвижимость - 24,6%.