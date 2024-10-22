В Госдуме рассказали, с какого возраста можно продать квартиру

У детей есть возможность продавать квартиры с 14 лет. Однако в данном случае требуется соблюдение ряда условий, заявил изданию NEWS.ru депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

Как уточнил парламентарий, для продажи необходимо письменное разрешение законных представителей, а именно родителей, усыновителей, попечителей или органов опеки.

Гаврилов назвал исключением эмансипированных несовершеннолетних. По его словам, данный статус получают после 16 лет при предоставлении трудового договора, свидетельства о ведении предпринимательской деятельности, вступлении в брак или регистрации в ЕГРИП.

При этом депутат отметил, что для подтверждения дееспособности такого несовершеннолетнего нужно будет решение суда или органов опеки.