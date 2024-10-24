Стало известно, сколько можно заработать на краткосрочной сдаче квартиры

Месячный доход при еженедельной сдаче квартиры на три дня (средний срок бронирования) составит порядка 42 тыс. рублей, подсчитали аналитики сервиса Домклик.

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Сдавать квартиру на долгий срок оказалось менее выгодно. Так, медианная ставка на российском рынке долгосрочной аренды составляет около 35 тыс. рублей в месяц.

Этой осенью дороже всего снимать жилье во Владивостоке. За одну ночь придется заплатить около 4,8 тыс. рублей. Самое дешевое предложение в Краснодаре — в среднем 2,7 тыс. рублей за сутки. Также недорогие варианты размещения предлагают Новосибирск и Красноярск (по 2,8 тыс. рублей).

Самым популярным осенним направлением стал Санкт-Петербург. Стоимость аренды квартиры в Северной столице обойдется в 3,6 тыс. рублей в сутки. На втором месте Москва со средней ставкой в размере 4,7 тыс. рублей за ночь.

В условиях высоких ставок многие россияне были вынуждены отложить покупку квартиры. Некоторые и вовсе решили всю жизнь арендовать квартиру.