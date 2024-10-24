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Россияне стали в 1,5 раза реже брать ипотеку

Объем выдачи ипотеки в России по итогам июля — сентября сократился на 47% по сравнению со вторым кварталом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Объем выдачи ипотеки сократился почти на 50%
© РИА Новости

За три месяца банки выдали россиянам более 245 тыс. кредитов на жилье на общую сумму 1,01 трлн рублей.

В годовом выражении показатель просел еще значительнее — на 61%. Для сравнения: за период с июля по сентябрь 2023-го россияне взяли 621 тыс. ипотечных кредитов на 2,61 трлн рублей.

Всего по итогам первых девяти месяцев российские банки выдали порядка 929 тыс. кредитов на покупку жилья на более 4 трлн рублей. Число выдач по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упало на 36%, объем сократился на 31%.

Между тем средний размер ипотечного кредита за год практически не изменился. В прошлом месяце он составил 4,34 млн рублей против 4,32 млн рублей в сентябре 2023-го.

Спрос на ипотеку падает на фоне высоких ставок. Экономисты советуют россиянам подождать два-три года и заключить договор на более комфортных условиях.

Недвижимость