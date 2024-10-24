В Москве ввели мораторий на строительство апартаментов

Мэрия Москвы не будет согласовывать строительство новых апартаментов, сообщил накануне вице-мэр и глава столичного стройкомплекса Владимир Ефимов на Международном жилищном конгрессе. Мораторий на строительство апартаментов вице-мэр объяснил тем, что жители не могут в них прописаться, а значит, не получат социальные услуги.

Закон о статусе апартаментов обсуждается с 2016 года, но прийти к единому мнению заинтересованные стороны не могут, напоминает «Коммерсант». Апартаменты оказались в серой зоне, так как зачастую строятся на площадках, предназначенных для объектов административного или промышленного назначения. В начале 2024 года мэрия Москвы начала борьбу с такими комплексами, добиваясь их признания объектами незавершенного строительства с последующим их приведением в соответствие с видом разрешенного использования участка.

В Москве на апартаменты приходится 10,9% предложения на первичном рынке, такие данные приводят в компании «Метриум». В этом году стартовали продажи в девяти апарт-комплексах, и сейчас на продажу выставлены 7,9 тысячи таких лотов. В среднем апартаменты дешевле квартир на 17,6% в массмаркете и 19,7% в бизнес-сегменте.