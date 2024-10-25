Сколько будет стоить загородная недвижимость с 1 ноября

Эксперты в беседе с изданием Life рассказали, что будет с ценами на загородную недвижимость с 1 ноября. В частности, в «ИНКОМ-Недвижимости» указали на отсутствие предпосылок для снижения цен.

Как отмечается, стоимость стройматериалов повышается, рабочая сила дорожает. В фирме отметили, что откладывать покупку данного типа жилья не стоит.

Средняя цена объекта на вторичном рынке загородной недвижимости составляет 7,06 млн рублей, следует из данных аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимости». С начала года этот показатель увеличился на 7,1%. За год — на 14,4%.

По словам основателя строительной компании HalleHouse Вячеслава Котлова, на рынке элитного ИЖС и комфортного сегмента сигналов к изменению цен нет. В денежном выражении цена за квадратный метр зафиксируется, а вот сами объекты могут даже «акционно» становиться дешевле — за счет уменьшения площади или же применения альтернативных материалов, отметил эксперт.

Ранее издание «РБК-Недвижимость» со ссылкой на результаты аналитического исследования консалтинговой компании NF Group сообщило, что в третьем квартале 2024 года (с июля по сентябрь) объем предложения, представленного на подмосковном рынке элитной загородной аренды, уменьшился на 10% в сравнении со вторым кварталом.