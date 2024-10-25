Россияне стали чаще покупать жилье на личные сбережения

Россияне стали чаще покупать жилье с привлечением собственных сбережений. О таком наблюдении на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка по ключевой ставке рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина. Ее заявление приводит ТАСС.

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По ее словам, такую тенденцию демонстрирует текущий состав эскроу-счетов.

«Мы сейчас видим, что люди стали больше покупать жилье на свои сбережения, это видно по тому, как наполняются счета эскроу», — пояснила Набиуллина.

Как отмечает председатель ЦБ, на данный момент эти счета на 50 процентов состоят из личных сбережений дольщиков.

Помимо этого, в регуляторе отметили значительный рост цен на рынке недвижимости. За последние четыре года действия льготной ипотеки объекты прибавили в стоимости почти вдвое, тем самым опережая рост зарплат и инфляции.

«Главный способ повышения доступности жилья — это рост доходов, который опережает рост цен на жилье», — обратила внимание Набиуллина.

При этом, как она подчеркнула, добиться приемлемых рыночных ставок можно только при условии довольно низкого уровня инфляции. Сделать ипотеку доступной без участия в льготных программах — задача Центробанка на сегодняшний день, добавила Набиуллина.

По итогам октябрьского заседания совет директоров ЦБ поднял ключевую ставку на 200 базисных пунктов — с 19 до 21 процента годовых. Руководство регулятора объяснило свое решение усилением проинфляционных рисков и сохраняющимся дисбалансом между предложением и спросом на внутреннем рынке.