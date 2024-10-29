В Финляндии арестовали пять объектов российской недвижимости

В Финляндии наложен арест на пять объектов российской недвижимости в связи с делом украинской компании «Нафтогаз».

Об этом пишет газета Helsingin Sanomat.

«Финские власти приступили к крупномасштабной операции по конфискации активов российского государства», — говорится в материале.

Отмечается, что три объекта расположены на Аландских островах и два в Хельсинки.

Ранее стало известно, что власти Финляндии арестовали участок земли Российского центра науки в Хельсинки.