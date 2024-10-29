Россияне стали брать ипотеку на более долгие сроки

За последний год средний запрашиваемый срок ипотеки в России вырос с 21 года до 25 лет (данные на август).

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Банки.ру».

«Заемщики и банки были вынуждены удлинять сроки ипотеки — как в целях обеспечения приемлемого размера ежемесячного платежа, так и для соблюдения требований ЦБ к показателю долговой нагрузки», — пояснили аналитики.

Размер среднего первоначального взноса за 12 месяцев также вырос и достиг 30% против 27% годом ранее. Самые крупные первые взносы россияне вносили по ипотеке с господдержкой — 42%. Наименьшие взносы фиксировались по IT-ипотеке — в среднем 24%.

При этом число заявок на ипотеку в этом году просело почти на треть по сравнению с 2023 годом. Исключение составил период с мая по июль: в эти три месяца наблюдался всплеск спроса в связи с окончанием льготных программ.