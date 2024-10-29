Москвичам рассказали о жилье будущего

С годами жилые дома в Москве станут более экологичными и «умными». О том, где будут жить москвичи в будущем, «Ленте.ру» рассказал эксперт рынка недвижимости столицы, основатель аналитического агентства «Бюро Негинского» Андрей Негинский.

По его словам, экологичность уже сейчас является очевидным трендом на рынке жилья. В России строят дома, способные самостоятельно вырабатывать энергию с помощью фасадных систем, преобразующих солнечную энергию в электричество. В будущем такие здания будут встречаться еще чаще. Популярными станут и другие устойчивые материалы и технологии, в частности, системы сбора дождевой воды. Кроме того, дома обрастут зелеными зонами: появится больше внутренних двориков и балконов с зелеными насаждениями.

Негинский добавил, что здания могут стать «живыми» — для этого будут использоваться интерактивные фасады. Они позволяют менять внешний вид домов в зависимости от времени суток или погоды. Модульное, каркасное строительство и 3D-печать зданий также станут более распространенными практиками.

Эксперт отметил, что в будущем москвичи будут еще больше ценить комфорт и безопасность. Повысятся требования к качеству жизни, включая шумоизоляцию, видеонаблюдение, системы удаленного доступа к дому. Больше внимания начнут уделять и технологиям умного дома. В квартирах могут появиться карнизы на пульте, холодильники, способные отслеживать запасы продуктов и другие продвинутые технологии.

Новые жилые комплексы будут включать различные общественные пространства, в том числе коворкинги, фитнес-залы и комнаты для встреч.