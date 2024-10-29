Стало известно число арестованных российских объектов в Финляндии

В СМИ появилась информация о том, сколько российских объектов недвижимости были арестованы в Финляндии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство STT.

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Как сообщает источник, всего в Финляндии арестовали более 40 объектов недвижимости, которые принадлежат России. При этом ранее сообщалось только о пяти объектах недвижимости, среди которых был участок земли Российского центра науки и культуры. Остальные объекты неизвестны, однако три из них располагаются на Аландских островах.

Напомним, что ранее окружной суд Хельсинки удовлетворил ходатайство украинской компании «Нафтогаз» об аресте ряда российских объектов недвижимости. Общая стоимость этих объектов составляет десятки миллионов долларов.