В России резко выросли просрочки по ипотеке

Объем просроченной задолженности по ипотеке за год вырос на 37%, пишут «Известия» со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Скоринг Бюро». В абсолютном выражении сумма долгов, просроченных на 90 дней и более, на конец сентября достигла максимума в 136 млрд рублей.

Показатель просрочки активно растет с начала 2024 года, до этого он держался на уровне 95–99 млрд рублей. Количество просроченных займов увеличилось с 47,8 тысячи в январе до 52,2 тысячи в сентябре.

В «Объединенном кредитном бюро» рассказали, что за полгода число заемщиков с долгами по ипотеке от одного до трех месяцев выросло на 27%. В сентябре 38 тысяч заемщиков не обслуживали обязательства по ранее оформленной ипотеке.

В чем причины темпов роста просрочки

Причины роста абсолютной суммы просрочек по ипотеке кроются в «вызревании» проблемной задолженности по выданным ранее в 2021–2023 годах рекордным объемам кредитов, объяснил младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. Год назад заемщики брали ипотеку по высоким ставкам в расчете на рефинансирование в 2024-м, но план не удался, и граждане не смогли платить, добавил эксперт рынка недвижимости, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.

Путиловский прогнозирует дальнейшее нарастание проблемной задолженности за счет повышения стоимости обслуживания новых кредитов. Кричевский называет нынешнюю динамику просрочки «первыми звоночками». По его прогнозам, объем задолженности может вырасти до 200 млрд рублей уже в следующем году. При этом говорить об угрозе ипотечного «пузыря» преждевременно: по оценке ЦБ, доля просроченной ипотеки не превышает 0,6% портфеля.

Темпы увеличения просрочки пока нельзя назвать стремительными, соглашается руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Эксперт напоминает, что заемщики, столкнувшиеся с трудностями при выплатах, могут обратиться в банк за реструктуризацией ипотеки, а в определенных ситуациях воспользоваться ипотечными каникулами.