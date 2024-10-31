Названо число частных домов, которые зарегистрировали с начала года в России

Россияне с начала 2024 года поставили на кадастровый учет 404,4 тысячи индивидуальных жилых домов. Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на пресс-службу Росреестра.

К октябрю совокупная площадь такой недвижимости достигла 55,4 миллиона квадратных метров. Данный уровень на 15% превышает значение, которое было зафиксировано с января по сентябрь прошлого года.

По словам главы ведомства Олега Скуфинского, неизменным лидером по площади построенных индивидуальных жилых домов является Центральный федеральный округ. От всего возведенного с начала 2024 года фонда ИЖС на него пришлось 15,5 миллионов квадратных метров, или 28%. В Московской области возвели 47,1 тысячи объектов ИЖС (46,6% от общего количества по ЦФО), отметил Скуфинский.

В Приволжье за три квартала построили порядка 84,1 тысячи индивидуальных домов общей площадью 10,7 миллиона квадратных метров, следует из данных Росреестра. Лидер в округе - Татарстан (15 тысяч).

Ранее коммерческий директор компании Яндекс Недвижимость Евгений Белокуров заявил «Газете.Ru», что в 2025 году в России будет бум строительства частных домов. Он заявил о заметном росте интереса россиян к частному домостроению уже в этом году.