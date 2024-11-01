В Москве стало меньше дешевых квартир

Количество недорогих квартир на первичном рынке жилья в Москве за последний год сократилось на 25 процентов. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование компании «Метриум».

Самыми дешевыми в новостройках считаются лоты до 10 миллионов рублей. С сентября прошлого года их количество упало с шести до 4,5 тысячи объектов. В новостройках бизнес-класса число самых доступных в этом сегменте лотов стоимостью до 15 миллионов рублей снизилось с 4,5 до 3,6 тысячи (сокращение на 20 процентов). В новостройках стоимостью до 20 миллионов рублей на продажу выставлено только 183 премиальные квартиры и апартамента — годом ранее их насчитывалось 517 (сокращение на 75 процентов).

В настоящее время наиболее активно раскупаются самые ликвидные помещения — небольшие площади с минимальной общей стоимостью, прокомментировал акционер и управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко. Особенно популярны в последнее время так называемые евроформаты, которые позволяют сэкономить за счет меньшей площади при сохранении функциональности пространства для жизни.

В премиум-классе исчезновение квартир с самыми доступными бюджетами было вызвано всплеском инвестиционного спроса, отметил коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев.

Исследование было проведено в октябре.

Ранее была найдена самая дешевая квартира в Подмосковье. Это лот за 2,3 миллиона рублей площадью 15,4 квадратного метра в городе Воскресенске.