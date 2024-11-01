Жителям многоэтажек напомнили о способе заработка

О том, что общее имущество в доме дает возможность получать дополнительный доход и распределять его на домовые нужды, не осведомлены более 50% жителей многоквартирных домов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса официального оператора ГИС ЖКХ и «Госуслуги Дом» — АО «Оператор информационной системы».

Остальные респонденты знают о такой возможности или что-то слышали. По мнению опрошенных, среди самых привлекательных вариантов получения дополнительных доходов с общедомового имущества – установка рекламных конструкций (39%), аппаратов для фильтрации воды (38%) и платежных терминалов (30,5%). Наименее популярна организация временной парковки на придомовой территории (16%).

Исследование проводилось в минувшем месяце. Его участниками стали 1,5 тыс. собственников жилой недвижимости, которые проживают в многоквартирных домах в России.

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Закон регулирует, что собственникам квартир принадлежат не только их квадратные метры, но и доля в общедомовом имуществе. Речь идет о крышах, чердаках, подвалах, фасаде дома, лифтах, коридорах и земельном участке. Собрание собственников имеет право распоряжаться этим имуществом, в том числе зарабатывать на нем. Для этого на общем собрании собственников (ОСС) необходимо определить, кто будет представлять интересы собственников и заключать договоры, на каких условиях будет использоваться имущество и на какие цели потратить полученные деньги.