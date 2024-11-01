В октябре цены на первичном рынке Москвы начали стагнировать. Средняя стоимость 1 кв. м на рынке новостроек достигла 591,3 тыс. руб., что лишь на 1,6% больше сентябрьского показателя, сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на результаты исследования аналитиков компании «Бест-Новострой».

По словам основателя «Бест-Новостроя» Ирины Доброхотовой, отсутствие существенного повышения цен на новостройки столицы обусловлено окончанием в июле программы льготной ипотеки с господдержкой, высокой ключевой ставкой Центробанка и отсутствием общедоступных программ по приобретение недвижимости.

На новостройки элитного класса пришлось самое сильное подорожание за месяц, говорится в публикации. В сравнении с сентябрем средняя цена 1 кв. м выросла на 4%, до 2,43 млн руб. Средняя стоимость «квадрата» в столичных новостройках комфорт-класса практически не изменилась по сравнению с сентябрем.

Новые апартаменты исчезнут из продажи в Москве

Ранее РИА Недвижимость сообщило, что аналитики «Циана» ожидают исчезновения новых апартаментов из продажи в Москве на горизонте трех-четырех лет. Отмечалось, что уже сейчас наблюдается существенное снижение роли апартаментов на рынке новостроек столицы.