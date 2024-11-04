Эксперт предрек резкое падение выдачи ипотеки

Снижение ипотечной выдачи в России в октябре текущего года составит порядка 45–50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил эксперт по недвижимости Ильдар Хусаинов в своем Telegram-канале. Он назвал 2023-й годом «сверхсубсидирования рынка государством».

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Его финансовые результаты являются, на мой взгляд, искусственными. Было бы большой управленческой ошибкой считать, что так теперь будет всегда, — отметил Хусаинов.

Также в прошедшем месяце, по словам эксперта, было отмечено резкое снижение цен на 1–1,2% объектов. Обычно их доля не превышает 0,5%. Другой особенностью нынешней ситуации стал высокий процент сделок за наличный расчет, добавил Хусаинов. Изменения, по его словам, связаны с поднятием ключевой ставки ЦБ, что спровоцировало увеличение банками процента по ипотеке.

Ранее Хусаинов отмечал, что большинство проблем современного рынка жилья возникли из-за слишком большой продолжительности программ с государственной поддержкой. Он убежден, что многих проблем в этой сфере можно было избежать, если бы программы льготных ипотек отменили три года назад.