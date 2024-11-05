Собственникам назвали риски сдачи квартиры в аренду

Квартиросъемщик может сдать жилье в субаренду, предупредил юрист практики сопровождения сделок с недвижимостью Илья Гаврилов в разговоре с «Финансами Mail».

По его словам, в такой ситуации арендодатель может расторгнуть договор в одностороннем порядке.

«По закону квартира может быть передана в субаренду только с письменного разрешения собственника. Даже если запрет на субаренду не оформлен документально, квартиросъемщик не имеет на это законных оснований», — подчеркнул юрист.

Он добавил, что для предотвращения подобного необходимо прописать число проживающих в квартире в договоре аренды и время от времени приезжать с проверками. Если условия будут нарушены, арендодатель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, потребовать выселения и компенсации причиненного ущерба.

К тому же арендатор может испортить жилье — чтобы этого не случилось, в акте приема-передачи необходимо фиксировать состояние квартиры и техники в ней и периодически проверять недвижимость. Чтобы жильцы не съехали заранее, не оплатив коммуналку, в договоре следует прописать обязательный обеспечительный платеж, который сможет компенсировать долги за ЖКУ и неоплаченную аренду, указал Гаврилов.

Жильцы могут также не вносить арендную плату вовремя, отметил специалист.

«Для минимизации этого риска рекомендуется заключать долгосрочные договоры аренды, требовать внесения залога и регулярно отслеживать факт внесения платежей арендаторами», — подытожил эксперт.

Ранее эксперт по недвижимости Роман Капранчиков рассказал: чтобы сэкономить на аренде жилья, можно отказаться от помощи риелторов. По его словам, также можно расширить радиус поиска квартиры и пожертвовать комфортом.