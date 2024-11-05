Стало известно, кто берет кредиты на жилье под 25%

По данным «Дом.РФ» средние ставки по рыночной ипотеке составляют более 25% годовых. Эксперты, опрошенные «РБК-Недвижимость», рассказали, кто берет ипотеку по такой ставке и выше.

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В частности, по словам специалистов, рыночную ипотеку сейчас в основном берут заемщики с большим первым взносом. Кроме того, ипотеку по рыночным ставкам оформляют льготные заемщики, но в рамках комбинированных программ, отмечают собеседники. Также, по их словам, кредит по рыночной ставке оформляют покупатели, которым предлагается хорошая скидка за квартиру.

«В таком случае часть переплаты по кредиту компенсируется хорошим дисконтом на приобретаемый объект», — отметили в компании «Этажи».

Подчеркивается, что у такого заемщика тоже может быть большой первый взнос и он может рассчитывать на досрочное погашение кредита. Ипотека по рыночным ставкам в основном оформляется заемщиками в возрасте 35–39 лет. Наибольшая доля граждан, которые прибегают к ней, — женщины.

Ранее агентство «Прайм» со ссылкой на аналитиков «Циана» сообщило, что за сентябрь объем просроченного ипотечного долга в России увеличился на 6%, до более чем 80 миллиардов рублей. Данное значение является максимальным за все время.