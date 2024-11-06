Стало известно, что будет с ценами на аренду квартир в ближайшее время

Эксперты, опрошенные изданием Life, рассказали, какую ценовую динамику можно будет увидеть в ближайшее время на рынке аренды недвижимости.

В частности, по словам эксперта рынка недвижимости, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексея Кричевского, высокий сезон в этом году длился дольше обычного, поэтому логичнее просто подождать — во второй половине ноября уже будет виден тренд на снижение стоимости аренды.

Эксперт считает, что в настоящее время люди будут экономить и положат деньги на пополняемый вклад. Они не станут активно разъезжаться и снимать жилье, полагает собеседник. Следовательно, постепенно рынок здесь будет остывать, отметил он.

По словам владельца строительной компании «Дом Лазовского» Максима Лазовского, до конца осени ситуация не поменяется. Стоимость аренды ликвидных квартир и ИЖС будет такой же, как сейчас, считает он. Как уточнил эксперт, с конца декабря цены на аренду квартир начнут корректироваться с незначительным снижением.

«На ИЖС, наоборот, цены будут расти. Особенно на посуточную аренду домов с высоким уровнем инфраструктуры. Перед самим Новым годом цены и вовсе «ситуативно» вырастут на 150–200%», — отметил собеседник.

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на экспертов ведущей российской онлайн-платформы для поиска и операций с недвижимостью «Циан» сообщило, что в большинстве российских городов арендодатели сдают дешевле квартиры, в которых можно проживать с животными (pet-friendly). Так, «однушки» сдаются на 7%, дешевле, «двушки» - на 9%.