ЦБ нашел плюсы в увеличении сроков ипотеки

Средний срок выданной в сентябре ипотеки достиг 303 месяцев (25 лет и три месяца), пишут «Известия» со ссылкой на данные Банка России.

В регуляторе рассказали, что средний срок ипотеки активно рос в прошлом году: в начале 2023-го он был на полтора года короче. За январь — сентябрь текущего года вырос на четыре месяца.

Увеличение сроков характерно как для рыночных, так и для льготных ипотечных кредитов. Основной причиной увеличения среднего срока ипотеки стал рост стоимости жилья: заемщики вынуждены брать длинные кредиты для сохранения комфортного размера ежемесячного платежа, пояснили в Банке России.

В ЦБ считают, что у удлинения сроков есть свои плюсы: заемщики по-прежнему могут приобрести жилье, выплачивая комфортную сумму. В регуляторе также отметили, что под действием инфляции деньги дешевеют, и реальная стоимость фиксированного ежемесячного платежа со временем снижается. Минусами же ЦБ признает рост переплаты по процентам и длительное ограничение финансовой гибкости заемщика из-за долговых обязательств по ипотеке.

«Для банков и рынка плюсы и минусы увеличения срочности кредитов в принципе схожие. С одной стороны, это позволяет поддержать спрос на ипотеку, а с другой — несет дополнительные риски, так как на длинном горизонте возрастает риск неплатежеспособности заемщика. Таким образом, в дальнейшем это может привести к росту доли проблемных долгов в ипотечном портфеле», — добавили в ЦБ, пообещав принять меры в случае ухудшения качества обслуживания таких ссуд.

Если ипотека оформлена не по льготной программе, а по рыночной ставке, то в будущем можно рассчитывать на рефинансирование кредита, напоминает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Такая возможность появится, когда ключевая ставка снизится и банки пересмотрят условия выдачи. Аналитик ожидает, что Банк России перейдет к циклу смягчения денежно-кредитной политики не ранее второй половины 2025 года, тогда же начнется постепенное снижение ставок по потребительским кредитам, автокредитам и рыночной ипотеке.