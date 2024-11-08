Цены на «вторичку»: как изменится стоимость квартир с 1 декабря

Эксперты в беседе с изданием Life дали свои прогнозы по ценам на вторичную недвижимость с 1 декабря. В частности, в строительной компании «Дом Лазовского» ожидают снижения цен в случае системных изменений на рынке.

В фирме пояснили, что текущая ставка процента по ипотеке и по депозитам не оставляет продавцам выбора. Объекты продаются либо по объективным ценам с учетом инфляции, либо выводятся с рынка продаж в сторону аренды, добавили там. Как сообщается, от того, какие меры поддержки будут приняты, какие программы будут внедрены (в том числе финансовые), зависит, будет ли дешеветь вторичный сегмент квартир и ИЖС.

«А от того, когда будут не просто анонсированы, а внедрены меры, будут зависеть сроки изменения цен на вторичном сегменте в сторону уменьшения», - пишет Life со ссылкой на представителя строительной компании.

В «Яндекс Недвижимости» отметили, что на динамику стоимости квадратного метра на вторичном рынке влияет денежно-кредитная политика Банка России. Там также подчеркнули, что в настоящее время рост ключевой ставки и, как следствие, увеличение ставок по ипотечным кредитам, влияют на уровень дисконтов, которые продавцы готовы предлагать покупателям.

В Банке России отметили плюсы удлинения сроков ипотеки

Ранее в «Доме Лазовского» заявили, что стоимость аренды ликвидных квартир и ИЖС будет такой же, как сейчас. Как уточнили фирме, с конца декабря цены на аренду квартир начнут корректироваться с незначительным снижением.