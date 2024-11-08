Эксперты рассказали о способах сэкономить на «коммуналке»

Существуют способы снижения квартплаты, которые не требуют ни дополнительных денег, ни ограничений, ни льгот. Издание «РБК-Недвижимость» выяснило у экспертов, что это за способы.

По словам юриста из юридической компании «Генезис» Дарьи Жудиковой, у граждан есть возможность исключить из общего платежа затраты на лифт, если они им не пользуются. Она пояснила, что в соответствии с постановлением Конституционного суда № 5-П на общем собрании (ОСС) собственники могут пересмотреть плату за содержание жилого помещения и установить разные тарифы оплаты для отдельного собственника.

Юристы компании «Генезис» отмечают, что собственники дома также могут отказаться от использования мусоропровода. Однако решение должно быть коллективным, отмечают собеседники. Снять обязанность лишь с одного жильца не представляется возможным.

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По словам экспертов, снизить квартплату можно за счет домофона. Если он не является общедомовым имуществом, достаточно расторгнуть тот договор, на основании которого происходит оплата за него конкретным жильцом, отмечают специалисты.

«Если же он является общей собственностью, все зависит, от чего именно хочется отказаться: от оплаты домофона в принципе или же лишь от оплаты за обслуживание оборудования, которое стоит на входной двери подъезда, с конкретной квартирой», - пишет издание со ссылкой на собеседников.

Ранее «Парламентская газета» сообщила, что в предстоящем году пени за неуплату коммунальных услуг в России могут увеличиться до 21%. Данный уровень соответствует ставке Банка России.