Россиянам назвали способы быстро и бюджетно обновить ремонт в квартире

Обновление стен в доме поможет быстро и бюджетно «освежить» старый ремонт. Этот и другие способы улучшить внешний вид помещения назвал эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании «НАТЭК» Алексей Орехов в разговоре с «Известиями».

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Специалист предложил по возможности купить краску с запасом, чтобы при желании была возможность поэкспериментировать с различными оттенками, перемешивая их.

«Матовая краска подойдет для спальни, краска со степенью блеска от семи процентов отлично будет служить, например, на кухне, так как ей не страшны ни грязь, ни вода. Для более ровного покрытия рекомендуем перед покраской выровнять стены. Если они в вашей квартире уже покрыты краской, не наносите новый цвет поверх нее — сначала нанесите грунт», — порекомендовал Орехов.

Еще один быстрый способ обновить интерьер — поклеить новые обои, которые при этом не требуют обязательного выравнивания стен. Эксперт призвал сохранить неиспользованные куски рулонов на будущее, чтобы при необходимости замаскировать возможные повреждения.

После того, как стены будут обработаны, можно сменить напольное покрытие, добавил Орехов. Он подчеркнул, что данный процесс является несложным и подготовить пол к финишному покрытию можно и самостоятельно.

Днем ранее гендиректор строительной компании «Главснаб» перечислил способы, позволяющие уменьшить расходы на ремонт в два раза. Так, значительно сократить траты можно за счет оптовых закупок.