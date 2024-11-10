Как «умные технологии» влияют на цену квартир

Обязательный набор общедомовых технологий, таких как система пожарной автоматики (СПА), система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), автоматизированная система управления и диспетчеризации (АСУД), инцидент-менеджмент и оповещение о ЧП — можно подключить к единой IT-платформе, которая обеспечит контроль параметров инженерных систем дома и передаст информацию в диспетчерские службы в режиме онлайн для оперативного реагирования.

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Далее в зависимости от класса жилья — проект может наполняться опциями, повышающими комфорт для жильцов. Отмечается тренд на внедрение таких сервисов, как цифровой консьерж, уведомление о доставке посылок и корреспонденции, автоматическое открывание дверей, умные системы видеонаблюдения и безопасности, для еще большего ощущения защищенности территории ЖК.

Продуманный продукт, закрывающий широкий спектр запросов, может стать конкурентным преимуществом, который формирует УТП и дополнительную стоимость жилого проекта, отмечается в исследовании Asterus. В бизнес-классе — это плюс 3%, если речь идет о минимальном наборе опций «умного дома», и 7-10%, если о расширенном, включая сервисы «умной квартиры».

«На сегодняшний день отсутствие системы «умного дома» не является критичным, но, учитывая скорость и масштабы внедрения цифровых технологий в разных классах жилья, в ближайшем будущем это может стать базовым элементом девелоперского продукта, поэтому на проектной стадии важно предусмотреть комплексное внедрение таких систем уже сейчас», — отмечают аналитики Asterus.

Результаты исследования свидетельствуют, что клиенты рассматривают доплату за smart-технологии, в первую очередь, через призму заботы о безопасности — предотвратят протечки воды или отключат все розетки в случае забытого утюга или супа на плите. Также они хотят в полной мере использовать «умные» устройства для повышения комфорта, экологичности и энергоэффективности жилья. Не последним фактором является и wow-эффект, который произведет впечатление на гостей.

Девелоперы предусматривают все это при строительстве своих объектов, включая alarm-оповещение и блокировку в случае аварийной ситуации, заводят в квартиры специальные инженерные коммуникации, позволяющие самостоятельно подключать и настраивать девайсы для создания «умной квартиры» — контроль энергопотребления, управление световыми сценариями, микроклиматом, бытовыми приборами, медиа.

Сейчас растет спрос на более «умные» и продвинутые девайсы с ИИ надстройкой. Так, опросы покупателей квартир в жилом районе ÁLIA, который Asterus возводит в Тушино, выявило, в частности, рост интереса к домашней робототехнике. В этой связи при застройке новых очередей ЖК девелопер продумывает создание эргономичных пространств для smart-помощников по хозяйству, а также предустановку базы для дальнейших надстроек функционала «умной квартиры». При этом они должны быть «интуитивно понятными и не слишком сложными» для обычного пользователя, считают специалисты компании.

Сейчас на всей территории ЖК ÁLIA осуществляется круглосуточное видеонаблюдение и контроль доступа. Датчики движения позволяют управлять светом, а интеллектуальные счетчики — учитывать и передавать показания потребления электричества, воды и тепла в автоматизированном режиме. На всей территории комплекса будет реализовано усиление сотовой связи.