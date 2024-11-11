В России захотели усложнить аренду жилья мигрантам

Правила найма жилых помещений мигрантами в России необходимо ужесточить, поделился с «Парламентской газетой» лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Так он прокомментировал законопроект, который фракция собирается внести в Госдуму 11 ноября, — он предусматривает сокращение времени договора аренды до года вместо пяти лет, разрешения на временное проживание приезжих — до месяца вместо полугода, а также штрафы для собственников жилья и арендаторов за несоблюдение правил.

Слуцкий отметил, что сейчас мигранты массово заселяют многоквартирные дома и даже целые микрорайоны, создавая этнические анклавы. К тому же они часто не оплачивают аренду и услуги ЖКХ, что создает проблемы для других собственников.

«Мигранты постоянно игнорируют правила общественного порядка — мусорят, пьянствуют, нарушают тишину и другие нормы общежития. В ЛДПР отовсюду приходят жалобы на этот беспредел. Поэтому мы подготовили поправки в Гражданский кодекс РФ, которые значительно ужесточат требования к найму жилых помещений иностранными гражданами, за исключением белорусов», — подчеркнул депутат.

Он добавил, что административный штраф для физических лиц за соответствующее единичное правонарушение составит 3-5 тысяч рублей и 5-10 тысяч рублей — за повторное, для ИП — 20-30 тысяч и 40-50 тысяч рублей, для компаний — 200-300 тысяч и 400-500 тысяч рублей соответственно.

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К тому же инициатива запретит мигрантам пересдавать квартиры другим людям, а россиянам — сдавать жилье мигрантам в поднайм. Штрафы для нарушителей за такие действия составят 10-15 тысяч рублей, подытожил Слуцкий.

Ранее мигранты стали чаще жаловаться на значительное увеличение сроков рассмотрения документов при зачислении их детей в школы. Раньше на получение ответа от образовательных учреждений уходило около пяти дней, однако с середины лета ситуация изменилась.