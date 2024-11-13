Хуснуллин ответил на вопрос о новых льготных ипотечных программах

Кабмин РФ не будет пока разрабатывать новые льготные ипотечные программы. Об этом сказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе "Открытого диалога".

Он напомнил, что сейчас в РФ действуют семейная ипотека, ипотека для специалистов IT, сельская ипотека.

"По остальным [программам] пока, так как это капиталозатратное для бюджета мероприятие, мы расширяться пока не будем. Будем ждать, пока инфляция и ставка снизятся", - сказал вице-премьер. "Вопрос по ипотеке будет взвешенно оцениваться. Мы по итогам года договорились, что оценим, какая ситуация и какие планы на следующий год. Мы будем донастраивать", - добавил Хуснуллин.

Он отметил, что сейчас около 20 регионов формируют основную часть рынка жилья, и трактовал это как "перекос".