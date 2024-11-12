Ипотека станет роскошью в 2025 году

Увеличение ключевой ставки Центрального банка России до 21% поднимет стоимость рыночных ипотечных программ до запредельного уровня.

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Такой прогноз озвучили эксперты, опрошенные журналом Forbes, сообщает ИА DEITA.RU.

По их оценкам, из-за роста ставки рефинансирования, в 2025 году ипотека может превратиться из достаточно рутинной процедуры в роскошь. Этому может поспособствовать перевод многих льготных ипотечных программ в урезанный вид, полагают аналитики.

В этой связи, эксперты выразили уверенность в том, что высокие ставки по рыночным ипотечным программам приведут к тому, что спрос на жильё среди потенциальных заёмщиков ещё сильнее сместится в направлении первичного рынка и различных государственных программ.

Именно в этот момент, как объяснили аналитики, ипотека станет роскошью для основной массы заемщиков, т.к. при таком положении дел основная доля ипотек будет выдаваться вне рыночных механизмов, специальным категориям граждан или жителям отдельных регионов, где государству нужно стимулировать спрос.