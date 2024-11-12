Российскую арену в Хельсинки продали финнам

Принадлежащая россиянам спортивно-концертная арена Helsinki Hall продана финским инвесторам. Об этом сообщает Helsingin Sanomat (HS).

В публикации отмечается, что сделку одобрили финские власти и в Евросоюзе.

Представитель российских владельцев, член совета директоров Helsinki Halli Oy, Кай Паананен рассказал, что документы о покупке арены были подписаны.

Это подтвердили финские инвесторы, компания Trevian Kasvu LP Ky.

В ноябре сообщалось, что мэрия Хельсинки обратилась в суд с требованием о расторжении договора аренды с российскими собственниками спортивно-концертного комплекса Helsinki Hall в связи с задолженностью по аренде за пользование земельным участком.

В декабре 2023 года стало известно, что собственники площадки могут продать ее в соответствии с условиями, предусмотренными статьей, которая была включена в 12-й пакет санкций Европейского союза (ЕС), введенных в отношении России. 30 июня срок, установленный ЕС для добровольной продажи акций компании, владеющей ареной, истек.