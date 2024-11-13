Квартиры на вторичном рынке стало невозможно продать

За десять месяцев 2024 года срок экспозиции квартир на вторичном рынке в 14 городах-миллионниках, а также в Подмосковье и Ленинградской области вырос на 35% год к году — в среднем до 74 дней. Такие данные приводит «Яндекс Недвижимость». По расчетам «ЦИАН.Аналитики», срок экспозиции вторичного жилья сейчас составляет 130 дней — на 44% больше, чем в тот же период прошлого года, пишет «Коммерсант».

Больше всего срок продажи увеличился в Красноярске — с 52 до 86 дней, Челябинске — с 47 до 69 дней, Краснодаре — с 63 до 93 дней и Самаре — с 42 до 62 дней, подсчитали в «Яндекс Недвижимости».

На фоне удлинения сроков экспозиции собственники начинают снижать цены, но существенные скидки предоставлять не готовы. В городах-миллионниках средний размер дисконта варьируется от 3% до 5%, говорят в «Яндекс Недвижимости». Доля объявлений со скидкой составляет 44,6%, увеличившись за январь — октябрь на 5,8 процентного пункта. По данным «ЦИАН.Аналитики», за последнюю неделю 72% продавцов снизили цены не более чем на 3% и лишь 14% предложили дисконт от 4% до 9%.

На российском рынке жилья наметился новый тренд

Увеличение срока экспозиции связано со снижением спроса из-за заградительных ставок по ипотеке, говорят эксперты. По данным Росреестра, число сделок на вторичном рынке только в Москве снизилось за первые девять месяцев года на 20,3%. В «Инком-Недвижимости» констатируют снижение доли ипотечных сделок на вторичном рынке с 40% до 20%. Эксперты прогнозируют рост числа альтернативных сделок на вторичном рынке и переориентацию потенциальных покупателей на рынок арендного жилья.

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке ниже, чем на первичном, поэтому граждане по-прежнему берут жилищные кредиты на вторичное жилье. Так, в январе — августе 2024 года 72% заявок на ипотеку пользователи финансового маркетплейса Банки.ру подавали на квартиры на вторичном рынке, говорит руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Однако при таком уровне ставок и текущих ценах на недвижимость рыночная ипотека становится для заемщиков фактически недоступной. Поэтому люди сейчас прибегают к ипотеке, если им необходима небольшая сумма или если есть понимание, что кредит получится закрыть быстро, например за счет продажи старой квартиры. Это косвенно подтверждает средний чек запрошенной на Банки.ру ипотеки — 4 млн рублей, на 4% ниже, чем в январе — августе прошлого года, отмечает эксперт.