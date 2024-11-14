Шринкфляция добралась до рынка недвижимости

На рынке недвижимости началась шринкфляция, пишет «Российская газета». Этим термином называют прием, который используют производители, пытаясь сэкономить: они незаметно для потребителя уменьшают вес или объем товара и продают его по прежней цене.

То же самое можно сказать про девелоперов, заявил президент НОСТРОЙ Антон Глушков, выступая на XVIII Московском форуме лидеров рынка недвижимости. Все застройщики сейчас немного уменьшают площадь, меняют характеристики, снижают количество парковочных мест, заужают места общего пользования или экономят на благоустройстве. По словам Глушкова, это вынужденная мера на фоне роста цен на стройматериалы и логистику.

При существующей системе согласований реализовать такие хитрости непросто, но есть распространенные схемы, рассказал руководитель комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов.

«Например, убрать межкомнатные стены. В квартире площадью 60-70 м они "съедают" 2-3 кв. м. Вторая хитрость - приписать балкон к площади квартиры, не используя понижающий коэффициент. Кто-то продает квадратные метры балконов и лоджий с понижающим коэффициентом, а кто-то - по полной стоимости и включает их в полную площадь помещения», - перечислил эксперт.

Экономия отражается на качестве и в долгосрочной перспективе ведет к неудобствам: тесные комнаты, нехватка парковки, ухудшение шумо- и теплоизоляции, протечки и необходимость ремонта, подчеркнула брокер недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга Евгения Миллер.