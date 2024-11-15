В России подорожает регистрация договоров аренды

С 1 января 2025 года в России размер госпошлины за регистрацию договоров аренды в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) увеличится вдвое. Об этом сообщает РИА "Недвижимость".

В Росреестре сообщили, что договор аренды необходимо регистрировать, если он заключен на срок не менее года.

В соответствии с новыми правилами размер госпошлины за регистрацию договоров аренды в ЕГРН для физлиц увеличится с 2 тыс. до 4 тыс. рублей. Для юрлиц сумма увеличится с 22 тыс. до 44 тыс. рублей.

Кроме того, с 2025 года вдвое подорожает регистрация соглашений об изменении и расторжении договоров аренды. Для физлиц она составит 700 рублей, для организаций — 2 тыс. рублей.

Напомним, с 1 января 2025 года Налоговый кодекс России разрешает повышение коэффициентов расчета налога на здания и сооружения с 2,2 до 2,5% от их кадастровой стоимости, а на земельные участки — с 0,3 до 1,5%, если эта стоимость превышает 300 млн рублей.