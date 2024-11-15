Экономист назвал повышение банками ставок по ипотеке вынужденным решением

Повышение ставок по ипотеке в ведущих российских банках, в том числе в ВТБ, а затем в Сбере и других банках является вынужденным решением. Об этом заявил экономист Андрей Бархота.

Как объяснил эксперт, процентные ставки по ипотечным кредитам состоят из стоимости фондирования, стоимости риска, а также операционных издержек и маржи.

"Процентные ставки по ипотечным кредитам состоят из нескольких компонентов: стоимость фондирования, стоимость риска, операционные издержки и маржа. Сложив все компоненты вместе, мы получим значение 26-30% годовых", - отметил эксперт.

Одной из причин повышение ставок по ипотеке экономист назвал увеличение стоимости фондирования на 2-3 п.п. из-за агрессивного повышения ключевой ставки за последние месяцы. Также к причинам он причислил рост стоимости риска ипотечных ссуд за счет возможного разворота динамики цен на жилье и рост числа запросов на реструктуризации кредитов со стороны текущих заемщиков.

"Кредиторы не могут предоставлять кредиты с отрицательной маржой, поскольку это создаст не только дополнительные убытки для банков, но и сформирует очередь заемщиков за дисконтированной ипотекой", - отметил он.

Бархота добавил, что в результате Банк России будет вынужден ввести количественные ограничения по предоставлению ипотечных кредитов для каждого банка, например, 500 ед. в месяц.