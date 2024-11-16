Депутат назвал обнаглевшими взвинтивших цены вдвое застройщиков

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков раскритиковал российских застройщиков, которые вдвое подняли цены на недвижимость по сравнению с показателями последних двух лет.

«Застройщики просто обнаглели, взвинтили цену в два раза по сравнению с тем, что было пару лет назад, и не снижают цены, ждут, пока ситуация изменится», — цитирует его РИА Новости.

Аксаков добавил, что со временем застройщикам придётся снизить цены.

Эксперт дал прогноз по уровню ипотечных ставок в России

«Жизнь заставит продавать жилье по рыночной цене, а не по такой, по которой они хотят впаривать, такая ситуация будет», — подчеркнул депутат.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что себестоимость строительства жилья из-за инфляции растёт быстрее цен на него.